росія відхилила запит США відвідати заарештованого журналіста Гершковича

російське зовнішньополітичне відомство відхилило запит Сполучених Штатів на консульське відвідування заарештованого журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Ймовірно, через невидачу віз російським журналістам для поїздки в США на засідання Радбезу ООН.

Про повідомило Міністерство закордонних справ рф у своєму Telegram.

"Сьогодні в МЗС росії викликали старшого дипломата американської дипмісії в москві, якому "було зроблено офіційний демарш із врученням ноти протесту" через невидачу віз "представникам ЗМІ з журналістського пулу міністра іноземних справ рф Сєргєя Лаврова, які мали супроводжувати його в поїздці до Нью-Йорка в рамках російського головування в РБ ООН", – йдеться у дописі.

МЗС росії заявляє, що в опрацюванні на цей час знаходяться й інші можливі заходи у відповідь, про які американська сторона буде належним чином повідомлена.

Днями Лавров заявив, що москва "не пробачить" Вашингтону відмову у видачі американських віз російським журналістам.