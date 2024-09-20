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росія відновлює експорт пального через зростання постачання дизельного палива та мазуту – Bloomberg

20 вересня 2024, 14:07
росія відновлює експорт пального через зростання постачання дизельного палива та мазуту – Bloomberg
Фото: gazeta.ru
Поставки мазуту підскочили на 13% до 749 000 барелів на день, що є найвищим показником цього року.
російський експорт нафтопродуктів відновився в першій половині цього місяця завдяки зростання потоків дизельного палива та мазуту на тлі покращення темпів переробки.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Морські потоки нафтопродуктів становили близько 2,2 мільйона барелів на день у перші 15 днів вересня, згідно з даними аналітичної компанії Vortexa Ltd. Це майже на 10% більше від середньодобового показника за весь серпень.
 
Поставки мазуту підскочили на 13% до 749 000 барелів на день, що є найвищим показником цього року. Потоки нафтопереробної сировини, наприклад вакуумного газойлю, піднялися до чотиримісячного максимуму в 149 000 барелів на день.
 
Видання зазначає, що ринок уважно спостерігає за експортом російської нафти, щоб оцінити обсяги видобутку, оскільки москва перестала публікувати офіційні дані про видобуток. 
 
Доходи країни від продажу нафти опинилися під тиском, оскільки падіння цін більше ніж компенсувало невелике збільшення чотиритижневих середніх поставок сирої нафти до 3,21 млн. барелів на день за тиждень, що закінчився 15 вересня”, ‒ йдеться у матеріалі.
 
Експорт нафтопродуктів зріс, оскільки темпи переробки покращилися після атаки на російський нафтопереробний завод, підкреслює Bloomberg. 
 
У серпні постачання впало до чотиримісячного мінімуму через слабкі потоки дизельного палива та мазуту, на які разом припадає приблизно 70% усіх поставок нафтопродуктів із рф.

 

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