росія відновлює експорт пального через зростання постачання дизельного палива та мазуту – Bloomberg

Поставки мазуту підскочили на 13% до 749 000 барелів на день, що є найвищим показником цього року.

російський експорт нафтопродуктів відновився в першій половині цього місяця завдяки зростання потоків дизельного палива та мазуту на тлі покращення темпів переробки.

Морські потоки нафтопродуктів становили близько 2,2 мільйона барелів на день у перші 15 днів вересня, згідно з даними аналітичної компанії Vortexa Ltd. Це майже на 10% більше від середньодобового показника за весь серпень.

Поставки мазуту підскочили на 13% до 749 000 барелів на день, що є найвищим показником цього року. Потоки нафтопереробної сировини, наприклад вакуумного газойлю, піднялися до чотиримісячного максимуму в 149 000 барелів на день.