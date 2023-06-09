росія вночі запустила по Україні 16 дронів та 6 ракет – Повітряні сили ЗСУ

Безпілотники росіяни запускали з півдня, а ракети – з Каспійського моря.

У ніч на 9 червня російські загарбники вдарили по Україні дронами іранського виробництва Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Ворог бив по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, скільки ворожих снарядів збили наші захисники неба.

Всього росіяни запустили 16 ударних дронів та шість крилатих ракет. З них українські військові знищили:

- чотири крилаті ракети Х-101/Х-55;

- 10 ударних дронів Shahed-136/131 та "Ланцет";

- чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та Supercam.

Вказано, що "шахедів" окупанти запускали з південного напрямку. Водночас ракетами обстрілювали Україну з району Каспійського моря за допомогою чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.