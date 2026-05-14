росія встановила захист від дронів на ядерних підводних човнах за 7400 км від України

14 травня 2026, 14:12
Це не перші кораблі ВМФ росії, які отримали захист від дронів.

російська база стратегічних підводних човнів "Рибачий" на Камчатці почала посилювати захист від дронів. Нові супутникові знімки показують захисні сітки біля атомних підводних човнів, що може свідчити про побоювання російського командування щодо можливих раптових атак навіть на віддалені об'єкти.

Про це пише Naval News.

База розташована приблизно за 7400 км від України, однак там, судячи з усього, серйозно сприймають загрозу ударів. На супутникових знімках, оприлюднених Vantor, видно два підводні човни типу "Борей", повністю накриті дрібною захисною сіткою. Кожен із них несе по 16 міжконтинентальних балістичних ракет RSM-56 "Булава" і є ключовою частиною російського ядерного стримування.

База "Рибачий" на Камчатському півострові є головним пунктом базування атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту. Окрім "Бореїв", там розміщені підводні човни з крилатими ракетами та ударні субмарини, які виходять у тривалі патрулі в Тихому океані.

Це не перший випадок, коли кораблі ВМФ росії отримують захист від дронів: у Чорному морі також фіксували кілька військових суден із різними захисними конструкціями у вигляді сіток і каркасів.

Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
