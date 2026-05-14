росія встановила захист від дронів на ядерних підводних човнах за 7400 км від України

російська база стратегічних підводних човнів "Рибачий" на Камчатці почала посилювати захист від дронів. Нові супутникові знімки показують захисні сітки біля атомних підводних човнів, що може свідчити про побоювання російського командування щодо можливих раптових атак навіть на віддалені об'єкти.

Про це пише Naval News.

База розташована приблизно за 7400 км від України, однак там, судячи з усього, серйозно сприймають загрозу ударів. На супутникових знімках, оприлюднених Vantor, видно два підводні човни типу "Борей", повністю накриті дрібною захисною сіткою. Кожен із них несе по 16 міжконтинентальних балістичних ракет RSM-56 "Булава" і є ключовою частиною російського ядерного стримування.

База "Рибачий" на Камчатському півострові є головним пунктом базування атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту. Окрім "Бореїв", там розміщені підводні човни з крилатими ракетами та ударні субмарини, які виходять у тривалі патрулі в Тихому океані.

Це не перший випадок, коли кораблі ВМФ росії отримують захист від дронів: у Чорному морі також фіксували кілька військових суден із різними захисними конструкціями у вигляді сіток і каркасів.