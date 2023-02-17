росія втрачає до 2000 окупантів на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України – розвідка НАТО

росія продовжує кидати в бій велику кількість погано навчених і погано екіпірованих людей.

росія втрачає до 2000 окупантів на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України. Видання посилається на дані розвідки Північноатлантичного альянсу (NATO).

Зазначається, що їх було озвучено під час обговорення нових постачань техніки й озброєння Україні в середу, 15 лютого.

Про це пише The Times.

Тоді глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що сухопутні війська РФ нині надто порідшали. Крім того, за його словами, у їхніх лавах відмічається сильна деморалізація.

"росія продовжує кидати в бій велику кількість додаткових людей. Більшість людей погано навчені й погано екіпіровані, і через це ми бачимо, що вони мають багато жертв", - заявив Міністр оборони США Ллойд Остін.

Офіційні особи США відзначили, що вони поспішають надати Україні передові системи протиповітряної оборони до того, як навесні Росія може здійснити масштабний повітряний напад.

"російські сухопутні сили сильно порідішали й дуже деморалізовані. Це є найкращою ознакою того, що вони спробують перейти до повітряних боїв", - заявив американський чиновник.