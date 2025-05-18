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росія втручається у вибори в Польщі, створюючи клони реальних медіа – ГУР

18 травня 2025, 17:15
росія втручається у вибори в Польщі, створюючи клони реальних медіа – ГУР
Фото: з вільних джерел
За даними ГУР МО, росія прагне послабити внутрішню єдність країн ЄС і НАТО
Напередодні президентських виборів у Польщі росія активізувала спецоперацію Doppelganger ("Двійник"), спрямовану на країни Євросоюзу і НАТО.
 
Про це у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 
 
За даними ГУР, ця спецоперація є однією з наймасштабніших і найтриваліших інформаційних кампаній рф проти європейського суспільства. Вона передбачає створення кремлівськими спецслужбами сайтів і сторінок у соціальних мережах, що імітують західні ЗМІ, із метою поширення дезінформації. 
 
"Для впливу на польських виборців із березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві й маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, з активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців. Основні меседжі, які використовує Кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска", – поінформували розвідники. 
 
Також зазначають, що паралельно до спецоперації "Двійник" проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її "головним фактором хаосу у польській політиці".
 
"Такі дії держави-агресора є частиною ширшої стратегії гібридного тиску москви на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності", – пояснили в ГУР МО. 

 

вибориПольщавійна в Україніросія окупанти

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