росія втручається у вибори в Польщі, створюючи клони реальних медіа – ГУР

Напередодні президентських виборів у Польщі росія активізувала спецоперацію Doppelganger ("Двійник"), спрямовану на країни Євросоюзу і НАТО.

За даними ГУР, ця спецоперація є однією з наймасштабніших і найтриваліших інформаційних кампаній рф проти європейського суспільства. Вона передбачає створення кремлівськими спецслужбами сайтів і сторінок у соціальних мережах, що імітують західні ЗМІ, із метою поширення дезінформації.

"Для впливу на польських виборців із березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві й маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, з активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців. Основні меседжі, які використовує Кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска", – поінформували розвідники.

Також зазначають, що паралельно до спецоперації "Двійник" проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її "головним фактором хаосу у польській політиці".

"Такі дії держави-агресора є частиною ширшої стратегії гібридного тиску москви на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності", – пояснили в ГУР МО.