Росія видобула із захоплених родовищ у Криму понад дев'ять млрд кубометрів газу, - "Нафтогаз"

"Візуально бурові в дуже поганому стані, порівняно з тим, як вони виглядали у 2014 році. Росіяни не вкладають в родовища, в обладнання - все працює на виснаження"

Після анексії Росією українського Криму та експропріації всіх підприємств та газових родовищ, РФ незаконно видобула 9,2 мільярда кубометра газу.

"РФ досі видобуває газ. І станом на сьогодні РФ нелегітимно зі всіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд м куб", - повідомила генеральна директорка Чорноморнафтогазу Світлана Нєжнова, передає прес-служба "Нафтогазу".

За її словами, загалом Росія захопила 9 газових родовищ у Криму. Загальний обсяг газу, який РФ незаконно видобула з цих родовищ міг би покрити річні потреби у газі всіх промислових компаній в Україні.

"Коли я бачила наші бурові Петро Годованець та Україна, на них зафарбували назви. Візуально бурові в дуже поганому стані, порівняно з тим, як вони виглядали у 2014 році. Росіяни не вкладають в родовища, в обладнання - все працює на виснаження", - додала голова Чорноморнафтогазу.

У "Нафтогазі" зазначають, що наразі через втрачені внаслідок анексії Криму активи, українські компанії подають позови проти Росії. Наразі відомо про 10 таких позовів. Серед них - позови компаній Коломойського, "Нафтогазу", Ощадбанку та інші.

1 березня стало відомо, що Гаазький арбітраж став на сторону Нафтогазу у судовому спорі проти Росії за втрачені Нафтогазом активів через анексію Криму. Сума збитків, яку в "Нафтогазі" очікують компенсувати відповідно до рішення арбітражу, може скласти до 8 мільярдів доларів.

Зазначимо, що це вже не перша справа, яку виграла Україна та українські компанії у Росії в Гаазькому арбітражі проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно. Зокрема, позитивне рішення арбітраж виніс у справі Ігоря Коломойського та компаній, що йому належать та у справі за позовом "ПриватБанку".

Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

12 вересня 2018 року стало відомо, що Київський апеляційний суд наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків "ВТБ", "Промінвестбанк" та "Сбербанк" для виконання рішення Гаазького арбітражу за позовом колишнього голови ПриватБанку та інших українських компаній, що втратили активи внаслідок анексії Криму. Після цього російський державний "Внешэкономбанк" направив позов проти України до Стокгольмського арбітражу через "експропріацію" активів.

29 січня 2019 року Верховний суд дозволив компаніям групи Приват конфісковувати майно російських державних банків в Україні.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі припинення транзиту російського газу з 2020 року Україна може залишитися і без реверсного постачання з Європи.