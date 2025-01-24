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росія використовує сайти зі ШІ для впливу на вибори в Німеччині, - Reuters

24 січня 2025, 11:35
росія використовує сайти зі ШІ для впливу на вибори в Німеччині, - Reuters
Фото: з вільного доступу
Сайти також поширювали контент, сприятливий для політиків і партій, що займають більш націоналістичні та дружні до росії
У Німеччині виявили пов'язані з росією веб-сайти, які поширювали неправдиві історії в явній спробі вплинути на результати майбутніх національних виборів.
 
Про це пише Reuters.
 
Сайти, деякі з яких мають назви відомих неіснуючих німецьких медіа-брендів, були заповнені контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту.
 
"Усі сайти, схожі один на одного і дешево оформлені, публікували статті, що містили неправдиву інформацію про німецьких політиків, які дотримуються пронатовських і проукраїнських позицій, зокрема, про "Зелених", партію, відому своєю рішучою підтримкою України і підтримкою зеленого переходу", - пише Reuters.
 
Сайти також поширювали контент, сприятливий для політиків і партій, що займають більш націоналістичні та дружні до росії позиції, наприклад, вкрай правої "Альтернативи для Німеччини" (АДГ).
 
Видання нагадує, що в липні влада США розкрила аналогічну російську кампанію з дезінформації, в якій брали участь сотні фейкових акаунтів у соціальних мережах зі штучним інтелектом, що використовувалися для впливу на виборців перед виборами.
 
Нагадаємо, у грудні в Німеччині було розпущено парламент і призначено дату виборів. Дострокове голосування за склад Бундестагу заплановано на 23 лютого.

 

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