росія використовує третину власних артснарядів, решту отримує від КНДР та Ірану – Bloomberg
Останнім часом армія рф почала частіше застосовувати проти ЗСУ снаряди північнокорейського та іранського виробництва, ніж власного.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання ознайомилося з документами південнокорейської розвідки, де наведено дані української розвідки щодо використання російською армією артилерійських снарядів.
В документах написано, що останнім часом всього 30% артснарядів, які москва використала для атак, були російським виробництвом. З 60%, що залишилися, передала Північна Корея, а ще 10% - Іран.
Тому можна сказати, що кремль використовує вдвічі більше снарядів північнокорейського виробництва, ніж російського.
Інформацію про постачання рф північнокорейських снарядів підтверджували як Україна, так і розвідки країн Заходу.
На початку року ми повідомляли, що Північна Корея відправила росії вже півтора мільйона артснарядів.