росія використовує третину власних артснарядів, решту отримує від КНДР та Ірану – Bloomberg

Окрім снарядів, тепер стало відомо, що до росії їдуть північнокорейські солдати.

Останнім часом армія рф почала частіше застосовувати проти ЗСУ снаряди північнокорейського та іранського виробництва, ніж власного.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання ознайомилося з документами південнокорейської розвідки, де наведено дані української розвідки щодо використання російською армією артилерійських снарядів.

В документах написано, що останнім часом всього 30% артснарядів, які москва використала для атак, були російським виробництвом. З 60%, що залишилися, передала Північна Корея, а ще 10% - Іран.

Тому можна сказати, що кремль використовує вдвічі більше снарядів північнокорейського виробництва, ніж російського.

Інформацію про постачання рф північнокорейських снарядів підтверджували як Україна, так і розвідки країн Заходу.

На початку року ми повідомляли, що Північна Корея відправила росії вже півтора мільйона артснарядів.