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росія випустила 99 ракет. ППО збила всі "Кинджали" і "Калібри" та 59 ракет Х – Залужний

02 січня 2024, 11:39
росія випустила 99 ракет. ППО збила всі
Фото: з вільного доступу
До того ворог атакував 35 ударними БпЛА.

Уночі 2 січня російська армія повторила масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Основним напрямком удару став Київ. Ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Запустив 35 "шахедів" і близько 99 ракет.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Усі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 було знищено. Після цього вранці рф застосувала стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К", – повідомив Залужний.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів.

Знищено 72 повітряні цілі:

  • 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"
  • 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55
  • 3 із 3 крилаті ракети "Калібр"

Залужний подякував захисникам за роботу.

Залужнийкинджалвійна в Україніросія окупантикалібри

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