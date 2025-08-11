росія витратила понад $13 млрд на обстріли українських міст з початку 2025 року – Forbes
Від початку 2025 року росія витратила на обстріли українських міст близько 13,4 мільярда доларів.
Про це пише Forbes.
Зазначається, що лише на "Шахеди" за сім місяців росія витратила понад 5 млрд доларів. Ці дрони, а також БПЛА-імітатори стали основним засобом ураження в російських повітряних атаках. За даними видання, за вищевказаний період рф випустила майже 29 тисяч далекобійних дронів, які несли від 1,4-1,7 млн кг вибухівки.
Найбільше ударних дронів та імітаторів ворог випустив по українських містах у липні – понад 6 тисяч одиниць.
"Точна пропорція – скільки летить "Шахедів" і скільки їхніх імітаторів – невідома. На травень рф виробляла 2700 "Шахедів" і 2500 імітаторів на місяць, розповідали Forbes Ukraine в ГУР. В обстрілі 17 червня з 440 дронів "справжніми" було близько 280 "Шахедів", за повідомленням Повітряних сил. Оціночна пропорція – близько 55-65% на користь справжніх "Шахедів" – приблизно 16 000-19 000 таких дронів запустила рф із початку року. Кожен із них має боєголовку до 90 кг. Сумарно на "Шахедах" прилетіло в Україну 1400-1700 т вибухівки з початку року", – зазначають автори.
За даними прес-служби ГУР, один "Шахед" коштує орієнтовно $200 000. Таким чином, сумарні витрати на атаки "Шахедами" можуть сягати 5,7 млрд доларів, сказано в матеріалі.
Також з початку року для атак застосовувалися ворогом і ракети. За підрахунками Forbes Ukraine, йдеться про 932 ракети, які несли 0,4 млн кг вибухівки. І їхня вартість може сягати $7,7 млрд.
Із 932 ракет 311 були балістичними, пише видання:
- 235 "Іскандер-М"/KN-23/24 – на $1 млрд;
- 47 зенітних ракет С-300 – на $10 млн;
- 29 аеробалістичних ракет "Кинджал" – на $290 млн.
При цьому крилатих ракет з початку року рф використала понад 600. Найбільше – Х-101/Іскандер-К. Йдеться про 451 ракету на $6,2 млрд.