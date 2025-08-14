Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія вивезла з окупованих територій 2,5 млн тон пшениці з нового врожаю

14 серпня 2025, 19:09
росія вивезла з окупованих територій 2,5 млн тон пшениці з нового врожаю
Фото: з вільного доступу
Цей факт свідчить про масштабне мародерство.

Російські окупаційні вивезли з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей у рф близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"кремль навіть у власних пропагандистських зведеннях визнає, що так звані «нові регіони» поповнили російські запаси зерна, попри посуху", – йдеться у повідомленні. 
 
У відомстві додали, що цей факт свідчить про масштабне мародерство. Річ в тім, що ворог повністю контролює місцеві сільгосппідприємства та не допускають українських фермерів до їхньої продукції.
 
Центр національного спротиву наголосив, що росія розглядає продовольчі ресурси тимчасово окупованих територій України як військовий трофей та засіб тиску. Там додали, що подібні дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і мають ознаки воєнного злочину.
 
За словами заступника міністра економіки України Тараса Висоцького, з 2022 року росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 15 млн тонн зерна. Розвідувальні служби України виявили, що вирощену на тимчасово окупованих територіях пшеницю змішують з російською в портах Чорного моря. І коли вже вона вирушає на експорт, відстежити походження зерна після цього неможливо. 
зерно окуповані території війна в Україні росія окупанти

