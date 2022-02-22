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Росія вийшла з Мінських домовленостей - заява Зеленського

Сторони заявляють, що визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" підтверджує її свідомий односторонній вихід з Мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють
Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.
Росія вийшла з Мінських домовленостей - заява Зеленського Фото: з вільного доступу
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві Зеленського та президента Естонії Алара Каріса.
 
"Сторони заявляють, що визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" підтверджує її свідомий односторонній вихід з Мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють", - зазначається у тексті. 
 
У раніше оприлюдненій заяві МЗС України зазначалося, що підписання Путіним указів про визнання ОРДЛО не матиме правових наслідків, але збільшує ризик ескалації та "може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей".
 
Більшість західних держав після визнання Росією ОРДЛО заявили, що це є порушенням Мінських угод, або й напряму сказали, що це означає кінець "Мінська". 
 
Навіть Німеччина, яка нині за нової влади стала "слабкою ланкою" Нормандського формату, заявила, що із рішенням Кремля "багаторічні зусилля в Нормандському форматі та ОБСЄ навмисно і без жодних зрозумілих причин знищуються".
 
Водночас генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич після визнання Росією ОРДЛО заявила, що Мінські домовленості все одно "лишаються єдиною основою для вирішення конфлікту на Донбасі".
 
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22 02 2022 14:09
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