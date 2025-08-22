Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія вийшла з міжнародного арбітражу у справі про захоплення українських кораблів у Керченській протоці

22 серпня 2025, 08:35
Фото: samlib.ru
Міжнародний арбітражний суд 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти росії щодо цих подій.

росія оголосила про вихід із міжнародного арбітражного процесу у справі про захоплення українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Про це заявило Міністерство закордонних справ рф, пояснивши рішення «грубими процедурними порушеннями» та «нелегітимним складом арбітражного трибуналу».

У МЗС рф зазначили, що 2024 року росія домоглася відведення двох із п’яти арбітрів через їхні підписи під декларацією, яка засуджувала дії москви. Водночас нові арбітри, за твердженням російської сторони, були обрані без її участі та раніше робили "антиросійські заяви".

"У цій ситуації росія змушена вийти з процесу. Жодне рішення таких "арбітрів" не матиме юридичної сили й не буде визнане російською федерацією", — йдеться у заяві МЗС рф.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові атакували український буксир "Яни Капу" та катери "Нікополь" і "Бердянськ" у Керченській протоці. Внаслідок обстрілу кілька українських моряків отримали поранення, а всіх 24 членів екіпажу понад дев’ять місяців утримували в російських в’язницях за звинуваченням у "порушенні кордону рф".

7 вересня 2019 року українські моряки повернулися додому в рамках обміну утримуваними особами між Києвом і москвою. А вже 20 листопада того ж року росія передала Україні захоплені кораблі.

війнасудкораблі

