Росія й Асад посилили бомбардування в Сирії: ООН каже про 200 загиблих з лютого
"З лютого понад 138,5 тис. жінок, дітей і чоловіків перемістилися з північної Хами і південного Ідліба", - сказав Девід Свонсон з Управління ООН з координації гуманітарних питань. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
"З 1 по 28 квітня, за оцінками, понад 32 500 осіб переїхали до різних громад в провінціях Алеппо, Ідліб і Хама", - сказав він.
Ідліб був захищений від масового наступу режиму Асада за вересневою угодою, підписаною союзником Дамаска Росією і прихильником повстанців Туреччиною.
Проте близько трьох мільйонів мешканців регіону піддавалися все потужнішим обстрілам з січня.
Ескалація призвела до загибелі понад 200 цивільних осіб з лютого, повідомляє ООН. Цілями нової хвилі обстрілів і авіаударів цього тижня були школи і медичні центри, стверджує Свонсон.
"ООН глибоко стурбована нещодавньою ескалацією", - сказав він.
Раніше, президент США Дональд Трамп закликав Великобританію, Францію, Німеччину та інші європейські країни "забрати" з Сирії понад 800 бойовиківтерористичного угруповання "Ісламська держава".
Нагадаємо, підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) заявили про початок "остаточної битви", щоб витіснити терористів "Ісламської держави" з їх останнього району в східній Сирії.
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