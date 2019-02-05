Росія й Асад посилили бомбардування в Сирії: ООН каже про 200 загиблих з лютого

"З 1 по 28 квітня, за оцінками, понад 32 500 осіб переїхали до різних громад в провінціях Алеппо, Ідліб і Хама"

За даними ООН, бойові дії на північному заході Сирії з лютого змусили близько 140 тисяч осіб шукати нового притулку. Це - результат активізації бомбардувань режимом Башара Асада і його союзником Росією.

"З лютого понад 138,5 тис. жінок, дітей і чоловіків перемістилися з північної Хами і південного Ідліба", - сказав Девід Свонсон з Управління ООН з координації гуманітарних питань. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"З 1 по 28 квітня, за оцінками, понад 32 500 осіб переїхали до різних громад в провінціях Алеппо, Ідліб і Хама", - сказав він.

Ідліб був захищений від масового наступу режиму Асада за вересневою угодою, підписаною союзником Дамаска Росією і прихильником повстанців Туреччиною.

Проте близько трьох мільйонів мешканців регіону піддавалися все потужнішим обстрілам з січня.

Ескалація призвела до загибелі понад 200 цивільних осіб з лютого, повідомляє ООН. Цілями нової хвилі обстрілів і авіаударів цього тижня були школи і медичні центри, стверджує Свонсон.

"ООН глибоко стурбована нещодавньою ескалацією", - сказав він.

Раніше, президент США Дональд Трамп закликав Великобританію, Францію, Німеччину та інші європейські країни "забрати" з Сирії понад 800 бойовиківтерористичного угруповання "Ісламська держава".