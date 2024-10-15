росія за тиждень витрачає на війну в Україні більше, ніж 80% її регіонів за рік

Наступного року росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж $95,4 млрд впродовж 2025 року

російська федерація за тиждень війни в Україні витрачає більше, аніж 80% її регіонів протягом року.

Про це свідчить проєкт бюджету рф на наступний рік, повідомляє The Moscow Times.

За даними видання, наступного року росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж $95,4 млрд впродовж 2025 року. З цього слідує, що в день в росії на війну планують витрачати 38 млрд рублів або майже $275 млн.

При цьому у російському бюджеті витрати на армію та силовиків становлять 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень.

При цьому у росії лише 18 суб'єктів федерації із 83 мають бюджети, які вище тижневих витрат рф на війну в Україні. Серед них москва, Петербург та відповідні області. Ще чотири регіони за рік витрачають менше, ніж росія витрачає на війну в Україні за один день – 30 млрд рублів чи 217 млн доларів.