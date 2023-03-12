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ПОЛІТИКА

росія запустила фейк про те, що Україна нібито відмовилася від ідеї створення захисної зони навколо ЗАЕС

12 березня 2023, 17:05
росія запустила фейк про те, що Україна нібито відмовилася від ідеї створення захисної зони навколо ЗАЕС
Експерти відзначили, що Україна підтримала демілітаризацію тимчасово окупованого ядерного об'єкта.

рф запустила новий фейк про Україну. Нібито Київ відмовилася від створення захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Прокремлівські медіа пишуть, що Україна "не готова до реалізації ініціативи МАГАТЕ, яка виключила б атаки з території електростанції і проти неї". Насправді якраз Україна підтримує всі зусилля міжнародного співтовариства щодо демілітаризації захопленої Запорізької АЕС, а рф не припиняє систематично обстрілювати ядерний об'єкт", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що в серпні 2022 року в ході засідання Радбезу ООН закликали припинити будь-які військові дії біля станції, надати місії МАГАТЕ доступ до ЗАЕС і створити демілітаризовану навколо станції. У свою чергу росіяни влаштувала показовий обстріл місії МАГАТЕ під час візиту у вересні. Крім того, експерти підтвердили, що росіяни розмістили військових, транспорт та обладнання на об'єктах ЗАЕС, що суперечить всім нормам ядерної безпеки.

"Після візиту на ЗАЕС глава МАГАТЕ Гроссі офіційно анонсував початок переговорів з Україною і рф щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС. Україна підтримала пропозицію про демілітаризацію захопленого ядерного об'єкта. Однак рф продовжила ігнорувати міжнародні зусилля щодо захисту ядерної безпеки і навіть зробила спроби легалізувати захоплення української ЗАЕС", - вказали в Центрі.

ЗАЕС знаходиться в російській окупації. З території станції загарбники постійно обстрілюють сусідні населені пункти і оздают загрозу для АЕС.

9 березня окупанти в черговий раз завдали масований удар по Україні, що призвело до повного знеструмлення Запорізької АЕС. Така ситуація дуже небезпечна, адже може призвести до аварії та непередбачених наслідків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рф не може бути добросовісним учасником будь-яких атомних відносин.

війнаокупаціяЗАЕСрф тероризм

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