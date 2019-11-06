Інформація про компанії, які працюють через санкції в анексованому Криму тепер буде засекречена
Окрім іншого, у постанові йдеться про те, що доступ до інформації у єдиному реєстрів юридичних осіб РФ може бути прихований у тому разі, якщо вони працюють на території анексованого Криму та Севастополя, інформують в "Громадське".
Крім цього, підставою засекретити дані у реєстрі є робота таких компаній на державне оборонне замовлення РФ та наявність іноземних санкцій проти такої компанії.
Зазначається, що компанії зможуть приховати у реєстрі інформацію щодо своїх власників, керівників, про наявність філій у Криму, а також про ліцензії, які вони мають.
Нагадаємо, перші санкції проти РФ за анексію Криму та війну на Донбасі США запровадили у 2014-му.
Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.
Додамо, що через п'ять років після незаконної анексії Криму та Севастополя Росією Європейський союз залишається твердим у своїй прихильності суверенітету і територіальної цілісності України.
Напередодні, 15 березня, Радбез ООН провів засідання, присвячене п'ятій річниці анексії Криму.
Відзначимо, раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".
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