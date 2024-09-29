росія застосувала майже 900 авіабомб, більше 300 дронів по Україні за тиждень – Зеленський

Також росіяни запустили більше 40 ракет.

Цього тижня армія рф застосувала по Україні майже 900 КАБів і більше 300 "Шахедів".

Про це повідомив в Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" і понад 40 ракет", - йдеться в дописі.

За його словами, цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу - єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на росію через війну.

Президент також відреагував на обстріл Запоріжжя.

"російський удар по Запоріжжю сьогодні - авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці", - сказав Зеленський.

За даними глави України, загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

"Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів", - підсумував він.

Днями також стало відомо, що Байден дозволив надати Україні американські авіабомби JSOW.