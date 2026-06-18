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росія завдала ракетного удару по Києву через кілька годин після перемовин Зеленського з Трампом

18 червня 2026, 08:34
росія завдала ракетного удару по Києву через кілька годин після перемовин Зеленського з Трампом
Пресслужба офісу президента
У Сумах загинула людина внаслідок атаки дрона.

російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, про що повідомила місцева влада, закликавши мешканців сховатися в укриттях.

Про це повідомляє Reuters.

Кореспондент Reuters почув вибухи в Києві, а влада Сум на північному сході України повідомила про одну загиблу людину внаслідок атаки безпілотника. На більшій частині території України оголосили повітряну тривогу. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що противник атакує столицю балістичними ракетами, та закликав залишатися в безпечних місцях до завершення тривоги.

Удар стався через кілька годин після того, як Зеленський у Франції провів переговори з Трампом та Макроном на полях саміту G7. Президент назвав цю розмову "координаційною", спрямованою на припинення російської війни, що триває вже понад чотири роки.

Reuters нагадує, що це вже другий повітряний напад росії цього тижня. У понеділок під час масштабного удару, який забрав життя 10 людей і викликав осуд європейських лідерів, серйозно пошкоджено 1000-річний монастир, що символізує духовну та культурну спадщину України.

війнаДональд ТрампатакаВолодимир Зеленський

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