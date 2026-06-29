росія завдала удару балістичною ракетою по підприємству у Дніпрі: є загиблі

Кількість постраждалих зросла до 21 людини, п'ятеро у важкому стані.

російська окупаційна армія вдень у понеділок, 29 червня, завдала удару балістичною ракетою по приватному підприємству у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок ракетної атаки п'ятеро людей загинули, а кількість постраждалих зросла до 21. П'ятеро у важкому стані – чоловіки 22, 33, 54, 58 і 59 років. Лікарні надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, два тижні тому війська рф у Дніпрі вже обстрілювали підприємство легкої промисловості – в одній із будівель тоді обвалилася стеля, постраждали сім працівників. Також раніше повідомлялося, що ворог запустив балістику по Києву, де чули вибухи, після яких виникла пожежа.