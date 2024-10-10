кремль дестабілізує Африку за допомогою терористів.

Росіяни обманюють африканців та вихідців із Близького Сходу і вербують на війну проти України, в результаті чого ті регулярно здаються в український полон.

Про це пише новинна агенція AP.

Вже відомо про більше 200 африканок, які будують БпЛА для використання у війні проти Україні.

Реклама в соціальних мережах обіцяла молодим африканкам безкоштовний квиток на літак, гроші і далеку пригоду в Європі.

Потрібно було лише пройти комп'ютерну гру та тест на знання російської мови зі 100 слів.

Проте замість того, щоб навчатися за програмою стажування в таких сферах, як готельно-ресторанний бізнес і громадське харчування, деякі з них лише після прибуття в степи російського Татарстану дізналися, що працюватимуть на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників, які будуть запущені по Україні.

В інтерв'ю для AP деякі з жінок скаржилися на довгі години роботи під постійним наглядом, на невиконання обіцянок щодо заробітної плати та напрямів навчання, а також на роботу з їдкими хімікатами, від яких на шкірі з'являються плями та свербіж.

Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили у воєнній силі рф, кремль вербує жінок віком 18-22 роки з таких країн, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також з південноазійської країни Шрі-Ланка.

Ця кампанія поширюється на інші країни Азії та Латинської Америки, що призвело до того, що частина ключового московського виробництва зброї опинилася в недосвідчених руках близько 200 африканських жінок, які працюють разом з російськими учнями 16-річного віку на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані, приблизно за 1000 км від москви.

"Я не знаю, як робити дрони", - розказала одна африканка, яка покинула роботу на батьківщині і пристала на російську пропозицію.

AP проаналізувало супутникові знімки комплексу та його внутрішні документи, поговорило з кількова африканськими жінками, які опинилися там, і відстежило сотні відеороликів в онлайн-програмі рекрутингу під назвою "Алабуга Старт", щоб скласти докупи картину життя на заводі.

Одна з жінок, яка погодилася працювати в росії, з ентузіазмом документувала свою подорож, роблячи селфі в аеропорту, знімаючи на відео їжу в літаку і карту в польоті, зосереджуючись на слові "Європа" і вказуючи на нього своїми довгими наманікюреними нігтями, але прибувши в Алабугу, вона незабаром дізналася, чим буде займатися, і зрозуміла, що це була «пастка».

"Компанія займається лише виготовленням дронів. І більше нічого. Я шкодую і проклинаю той день, коли почала робити всі ці речі", - сказала жінка, яка збирала планера дронів.

Однією з можливих підказок про те, що чекало на претендентів, був їхній словниковий тест, який включав такі слова, як фабрика, а також дієслова зачепити і відчепити.

Працівниці перебували під постійним наглядом у гуртожитках і на роботі, робочий день був довгим, а зарплата - меншою, ніж вона очікувала, - деталі, підтверджені трьома іншими жінками, опитаними виданням, яка не називає їхніх імен чи національностей з міркувань безпеки.

Керівництво фабрики, очевидно, намагається перешкодити африканським жінкам виїхати, і хоча деякі з них, за повідомленнями, виїхали або знайшли роботу деінде в росії.

Видання не змогло перевірити цю інформацію.