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росія заявляє, що захопила 5 сіл на північному сході України, понад 1700 мирних жителів тікають – AP

12 травня 2024, 14:18
росія заявляє, що захопила 5 сіл на північному сході України, понад 1700 мирних жителів тікають – AP
Фото: Генштабу ЗСУ
Армія рф руйнує прикордоння Харківщини для створення "сірої зони" і тому люди змушені тікати.

Про це пише агенція Associated Press.

Міністерство оборони рф заявляє, що російські окупанти захопили п'ять сіл завдяки новому наземному штурму на північному сході України.

Разом з тим, українські офіційні особи не підтвердили окупацію цих населених пунктів, які розташовані у спірній "сірій зоні" на кордоні Харківської області. 

За інформацією української влади, через російський наступ на Харківщину, понад 1700 осіб були змушені покинути свої домівки. 

"Це сталося після того, як у березні Росія посилила атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури та населені пункти, які, за прогнозами аналітиків, були цілеспрямованими зусиллями Москви, спрямованими на підготовку умов для наступу", - пише видання. 

Вчора російські війська продовжували обстрілювати Вовчанськ авіаударами та ракетами "Град" під час того, як поліція та волонтери намагалися евакуювати мирних жителів. Щонайменше 20 людей було евакуйовано в безпечне місце до сусіднього села. За даними поліцейських, до цього було вивезено 900 осіб. 

Журналісти агентства, які супроводжували евакуаційну групу, описали порожні вулиці, на яких багато будинків було зруйновано, а інші горіли, дороги вкриті новоутвореними воронками, а місто було вкрите пилом, в повітрі стояв сильний запах пороху. Під час того, як російські літаки завдавали численних ударів, величезні хмари диму здіймалися над горизонтом. 

Загалом журналісти AP стали свідками 9 повітряних атак впродовж трьох годин перебування там.

"Ситуація у Вовчанську та населених пунктах уздовж кордону неймовірно складна. Постійно здійснюються авіаудари, удари з реактивних систем залпового вогню, артилерійські удари. Другий день поспіль ми евакуювали всіх мешканців нашої громади, які були готові евакуюватися. Я думаю, що вони руйнують місто, щоб змусити (місцевих) людей виїхати, щоб переконатися, що там немає військових, нікого. Щоб створити "сіру зону", - заявила голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі. 

Мешканці сіл зі сльозами на очах прощалися зі своїми сусідами, коли їх забирали з дому. 

"Лежиш і думаєш - чи вб'ють тебе зараз, чи через годину, чи через три. Сподіваюся, що вони не прийдуть, а наші будуть тут", - розказала місцева жителька.

"Ми проїжджали через Вовчанськ у центрі міста. Я не можу дивитися на це без сліз. Все тремтить. Ми взагалі не спали ці дві ночі", - додала Віра Рудько, яка була серед тих, хто виїхав.

 
харківщинанаступ рф

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