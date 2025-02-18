росія заявила, що не буде диктувати Україні вступ до ЄС, але має іншу позицію щодо НАТО

Щодо НАТО, Пєсков зазначив, що росія має принципово іншу позицію щодо приєднання України до військових союзів.

Представник кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Україна має суверенне право вирішувати питання про вступ до Європейського Союзу, і росія не буде нав'язувати Києву свою позицію з цього питання. Водночас, Пєсков підкреслив, що щодо НАТО москва має зовсім іншу позицію, зокрема, в питаннях безпеки та оборони.

Про це заявив офіційний представник кремля Дмітрій Пєсков, повідомляє Reuters.

"Це суверенне право будь-якої країни", — так Пєсков відповів на питання про можливий вступ України до ЄС. Він додав, що Кремль не збирається диктувати Києву, якому економічному альянсу вступати, оскільки йдеться про інтеграцію, а не про військовий союз.

Щодо НАТО, Пєсков зазначив, що росія має принципово іншу позицію щодо приєднання України до військових союзів.

Також представник кремля прокоментував можливі переговори між президентами росії та України. Пєсков повідомив, що путін готовий до переговорів із Зеленським, але в кремлі все ще вважають його нелегітимним президентом. Пєсков зауважив, що юридичні аспекти таких переговорів потребують серйозного обговорення.

Щодо можливих зустрічей між путіним і президентом США Дональдом Трампом, Пєсков сказав, що говорити про конкретні терміни зустрічі наразі рано, і такі питання можуть бути вирішені тільки після переговорів у Ер-Ріяді.

Нашгадаємо, офіційні особи США та росії розпочали переговори в Ер-Ріяді про війну в Україні на тлі побоювань у Києві та європейських столицях, що Дональд Трамп хоче завершити війну на умовах владіміра путіна.

Зеленський заявив, що Україна не бере участі у переговорах США та рф у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх. Водночас спецпредставник президента США щодо України та росії Кіт Келлог заявив, що Україні не нав'язуватимуть мирну угоду.