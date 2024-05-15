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росія збільшує кількість моргів у Луганській області через високі втрати особового складу

15 травня 2024, 09:11
росія збільшує кількість моргів у Луганській області через високі втрати особового складу
Фото: з вільного доступу
росіяни розміщують морги у приміщеннях, які не призначені для цього.

Через високі втрати особового складу росіяни були змушені розгортати додаткові морги на території окупованої Луганської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними відомства, через активний наступ у росії значно зріс рівень втрат серед особового складу. Саме тому окупанти змушені нарощувати кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.

"Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця владіміра путіна", – пише ЦНС.

Нові морги росія розгортає переважно на окупованій території Луганської області. При цьому, росіяни розміщають морги у приміщеннях, які не призначені для цього – туди звозять тіла з півночі Харківської області.

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