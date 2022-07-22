росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак

росія майже напевно розгорнула стратегічні системи ППО S-300 і S-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України від початку вторгнення.

Британська розвідка зазначає, що такі системи не становлять значну загрозу для укріплених конструкцій.

"Росія майже напевно розгорнула стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України від початку вторгнення", - йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що ця зброя не потрапить по намічених цілях і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі систем будуть мало підготовлені для таких місій".