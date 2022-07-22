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росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак

Це зумовлено гострою нестаченою спеціалізованих ракет
росія майже напевно розгорнула стратегічні системи ППО S-300 і S-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України від початку вторгнення.
росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак Фото: з вільного доступу

Британська розвідка зазначає, що такі системи не становлять значну загрозу для укріплених конструкцій.

"Росія майже напевно розгорнула стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України від початку вторгнення", - йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що ця зброя не потрапить по намічених цілях і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі систем будуть мало підготовлені для таких місій".

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22 07 2022 10:31
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