ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИросія майже напевно розгорнула стратегічні системи ППО S-300 і S-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України від початку вторгнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак
Це зумовлено гострою нестаченою спеціалізованих ракет
Фото: з вільного доступу
Британська розвідка зазначає, що такі системи не становлять значну загрозу для укріплених конструкцій.
"Росія майже напевно розгорнула стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України від початку вторгнення", - йдеться в повідомленні.
У розвідці наголошують, що ця зброя не потрапить по намічених цілях і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі систем будуть мало підготовлені для таких місій".
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