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росія здійснює провокації у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО – польський адмірал

16 грудня 2024, 20:09
росія здійснює провокації у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО – польський адмірал
Фото: DW
Це може бути загрозою для суден.
російська федерація порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі. 
 
Про це заявив командувач Центру військово-морських операцій Польщі віце-адмірал Кшиштоф Яворський, пише Reuters.
 
На його думку, росія порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі для того, щоб перевірити реакцію західних держав.
 
Він зауважив, що москва систематично використовує таку тактику, щоб приховати пересування своїх суден і зірвати операції інших у морі, яке межує з вісьмома країнами НАТО і росією.
 
"Гібридна війна на Балтиці є найбільшим викликом, з яким ми стикаємося. Ми говоримо про агресивну поведінку росії. Вони намагаються порушити наше життя. Вони також випробовують нас як альянс, щоб побачити, як далеко вони можуть зайти", - сказав Яворський.

 

російські військовібалтійське моревійна в Україні

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