росія здійснює провокації у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО – польський адмірал

російська федерація порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі.

На його думку, росія порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі для того, щоб перевірити реакцію західних держав.

Він зауважив, що москва систематично використовує таку тактику, щоб приховати пересування своїх суден і зірвати операції інших у морі, яке межує з вісьмома країнами НАТО і росією.

"Гібридна війна на Балтиці є найбільшим викликом, з яким ми стикаємося. Ми говоримо про агресивну поведінку росії. Вони намагаються порушити наше життя. Вони також випробовують нас як альянс, щоб побачити, як далеко вони можуть зайти", - сказав Яворський.