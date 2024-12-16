росія здійснює провокації у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО – польський адмірал
16 грудня 2024, 20:09
Фото: DW
Це може бути загрозою для суден.
російська федерація порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі.
Про це заявив командувач Центру військово-морських операцій Польщі віце-адмірал Кшиштоф Яворський, пише Reuters.
На його думку, росія порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі для того, щоб перевірити реакцію західних держав.
Він зауважив, що москва систематично використовує таку тактику, щоб приховати пересування своїх суден і зірвати операції інших у морі, яке межує з вісьмома країнами НАТО і росією.
"Гібридна війна на Балтиці є найбільшим викликом, з яким ми стикаємося. Ми говоримо про агресивну поведінку росії. Вони намагаються порушити наше життя. Вони також випробовують нас як альянс, щоб побачити, як далеко вони можуть зайти", - сказав Яворський.