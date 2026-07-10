росія зміцнює захист заводу з виробництва Су-57 і Су-35 через загрозу ударів України

Цей завод є єдиним підприємством, яке виробляє Су-57 та Су-35.

росія посилює захист ключових військових авіаційних об'єктів від далекобійних ударів України. Зокрема, підприємства, яке виробляє два найсучасніші типи російських винищувачів – Су-57 та Су-35.

Про це повідомляє Military Watch.

На авіаційному заводі в місті Комсомольський-на-Амурі та сусідній авіабазі Дземгі проходять масштабні будівельні роботи. Цей завод є єдиним підприємством, яке виробляє Су-57 та Су-35, і протягом останнього десятиліття отримав значні інвестиції для розширення виробництва.

На останніх супутникових знімках видно майже завершення будівництва нового великого виробничого цеху, а поряд – численні посилені авіаційні укриття для захисту Су-57, Су-35С та Су-30СМ2. Експерти звернули увагу на швидкий темп будівництва – інженери зводять захисні конструкції безпосередньо навколо вже припаркованих літаків, мінімізуючи перебої у польотах. Кілька нещодавно побудованих укриттів достатньо великі, щоб одночасно розмістити два або навіть три винищувачі.

Видання зазначає, що роботи в Комсомольську-на-Амурі демонструють розширену загальнонаціональну програму покращення живучості російської авіаційної інфраструктури після серії українських атак на авіабази глибоко всередині російської території. Авіабаза Дземгі поруч із заводом приймає оперативні підрозділи з Су-35 та Су-57, що робить це місце одним із стратегічно найважливіших авіаційних об'єктів у світі.