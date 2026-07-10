Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія зміцнює захист заводу з виробництва Су-57 і Су-35 через загрозу ударів України

10 липня 2026, 20:43
росія зміцнює захист заводу з виробництва Су-57 і Су-35 через загрозу ударів України
Wikipedia
Цей завод є єдиним підприємством, яке виробляє Су-57 та Су-35.

росія посилює захист ключових військових авіаційних об'єктів від далекобійних ударів України. Зокрема, підприємства, яке виробляє два найсучасніші типи російських винищувачів – Су-57 та Су-35.

Про це повідомляє Military Watch.

На авіаційному заводі в місті Комсомольський-на-Амурі та сусідній авіабазі Дземгі проходять масштабні будівельні роботи. Цей завод є єдиним підприємством, яке виробляє Су-57 та Су-35, і протягом останнього десятиліття отримав значні інвестиції для розширення виробництва.

На останніх супутникових знімках видно майже завершення будівництва нового великого виробничого цеху, а поряд – численні посилені авіаційні укриття для захисту Су-57, Су-35С та Су-30СМ2. Експерти звернули увагу на швидкий темп будівництва – інженери зводять захисні конструкції безпосередньо навколо вже припаркованих літаків, мінімізуючи перебої у польотах. Кілька нещодавно побудованих укриттів достатньо великі, щоб одночасно розмістити два або навіть три винищувачі.

Видання зазначає, що роботи в Комсомольську-на-Амурі демонструють розширену загальнонаціональну програму покращення живучості російської авіаційної інфраструктури після серії українських атак на авіабази глибоко всередині російської території. Авіабаза Дземгі поруч із заводом приймає оперативні підрозділи з Су-35 та Су-57, що робить це місце одним із стратегічно найважливіших авіаційних об'єктів у світі.

Су-35Су-57удари по рф

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється