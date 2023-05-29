росія знову атакує Київ: уламки палаючої ракети впали на проїжджу частину, є постраждалий

В Києві та області оголосили тривогу об 11:09 і вже за пару хвилин було чутно вибухи.

Попередньо пишуть Іскандер та ракети С300/400.

В інших регіонах (за винятком Луганської, Донецької областей і Криму, де тривога оголошена постійно) наразі без тривог.

У столиці виявлено падіння 6 уламків ракет, — КМВА

В Оболонський районі: біля АЗС; на дорожнє покриття із займанням; на зелену зону;

В Деснянський: на територію одного з парків; в Дніпровському: на дорожнє покриття в різних місцях; та в Подільському районі: внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2х поверхової будівлі.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - згодом написав мер Києва в Telegram-каналі.