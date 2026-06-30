росія знову поширює відео з щитами про "геноцид поляків" на кордоні з Україною

Цей фейк поширюється не вперше.

росія активізувала давню дезінформаційну кампанію, в рамках якої поширюється відео зі щитами з написами про “геноцид поляків”, буцімто встановленими польськими прикордонниками на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Цей фейк поширюється не вперше. Центр спростовував цей вкид раніше.

"Насправді на польсько-українському кордоні жодних подібних акцій не проводилося. російська пропаганда вкотре навмисно спотворила контекст і збрехала про місце події", – зазначили у ЦПД.

Зазначається, що мета ворога – посіяти ворожнечу та недовіру між українцями й поляками.

росія систематично проводить інформаційні операції, намагаючись розсварити Україну з її найближчими сусідами, щоб у такий спосіб послабити підтримку України на міжнародній арені.