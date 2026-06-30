Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія знову поширює відео з щитами про "геноцид поляків" на кордоні з Україною

30 червня 2026, 13:53
росія знову поширює відео з щитами про
Цей фейк поширюється не вперше.
росія активізувала давню дезінформаційну кампанію, в рамках якої поширюється відео зі щитами з написами про “геноцид поляків”, буцімто встановленими польськими прикордонниками на кордоні з Україною. 
 
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
 
Цей фейк поширюється не вперше. Центр спростовував цей вкид раніше. 
 
"Насправді на польсько-українському кордоні жодних подібних акцій не проводилося. російська пропаганда вкотре навмисно спотворила контекст і збрехала про місце події", – зазначили у ЦПД.
 
Зазначається, що мета ворога – посіяти ворожнечу та недовіру між українцями й поляками.
 
росія систематично проводить інформаційні операції, намагаючись розсварити Україну з її найближчими сусідами, щоб у такий спосіб послабити підтримку України на міжнародній арені.
фейкипропаганда рф

Останні матеріали

Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Політика
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Переклад iPress – 29 червня 2026, 13:11
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2026, 09:51
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється