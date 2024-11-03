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росія звернулася до ОАЕ і Туреччини за вершковим маслом, аби стримати зростання цін – Reuters

03 листопада 2024, 19:01
росія звернулася до ОАЕ і Туреччини за вершковим маслом, аби стримати зростання цін – Reuters
Фото: biopuls.info
Загалом ціна на вершкове масло в країні-агресорці зросла на 25,7%.

кремль імпортує вершкове масло з Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, щоб стримати зростання цін, яке стурбувало споживачів.

Про це агенція повідомляє Reuters.

Россільгоспнагляд заявив, що поставки вершкового масла з ОАЕ почалися 18 жовтня, раніше поставки вершкового масла з ОАЕ в росію не робились взагалі.

За даними російської служби статистики, з грудня минулого року ціна на вершкове масло зросла на 25,7%, що спричинило хвилю крадіжок вершкового масла в супермаркетах.

Наразі Емірати поставили 90 метричних тонн вершкового масла до рф,

Крім того, росія почала імпорт масла з Туреччини в жовтні.

москва прагне збільшити поставки вершкового масла, аби стабілізувати ціни і забезпечити його доступність на внутрішньому ринку.

За даними Россільгоспнагляду, імпорт вершкового масла в рф з Латинської Америки впав до 2 800 тонн у 2024 році, відносно 25 000 тонн в 2014 році через західні санкції як на один з факторів, що спричинили зниження поставок.

білорусь, найбільший постачальник вершкового масла до рф, цього року збільшила експорт на 9% до 110 000 тонн.

 
Росіяімпортвершкове масло

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