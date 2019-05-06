Росія звинувачує Туреччину в русофобії через акції до річниці депортації кримських татар
"З жалем відзначаємо, що більшість цих заходів, зокрема тих, що проводилися за безпосередньої підтримки турецьких центральних і муніципальних властей, носили політизований і відверто антиросійський характер", - заявила речниця МЗС Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу відомства.
"Очевидно, що це не сприяє вирішенню завдання подальшого розвитку відносин багатопланового партнерства, поставленого главами держав Росії і Туреччини і зафіксованого у відповідних двосторонніх документах. Абсолютно не співвідносяться потурання антиросійській кампанії з боку офіційної Анкари з її власним підходом до інших історичних подій", - зазначила Захарова.
"Колегам з дипломатичних місій США та України в Туреччині, які "відзначилися" в соціальних мережах відповідними заявами, рекомендуємо зосередитися на вивченні історії їх власних держав, в якій можна знайти чимало цікавих і повчальних епізодів", - додала вона.
Нагадаємо, що МЗС Росії повідомило, що РФ вирішила розширити список представників та інституцій Євросоюзу, щодо яких застосовуються санкції.
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