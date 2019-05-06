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Росія звинувачує Туреччину в русофобії через акції до річниці депортації кримських татар

"З жалем відзначаємо, що більшість цих заходів, зокрема тих, що проводилися за безпосередньої підтримки турецьких центральних і муніципальних властей, носили політизований і відверто антиросійський характер"
МЗС РФ заявляє, що Туреччина вдалася до "антиросійської кампанії" в рамках відзначення 75-річчя депортації кримських татар і 150-ї річниці завершення Кавказької війни.
Росія звинувачує Туреччину в русофобії через акції до річниці депортації кримських татар Фото: EPA/UPG

"З жалем відзначаємо, що більшість цих заходів, зокрема тих, що проводилися за безпосередньої підтримки турецьких центральних і муніципальних властей, носили політизований і відверто антиросійський характер", - заявила речниця МЗС Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу відомства.

"Очевидно, що це не сприяє вирішенню завдання подальшого розвитку відносин багатопланового партнерства, поставленого главами держав Росії і Туреччини і зафіксованого у відповідних двосторонніх документах. Абсолютно не співвідносяться потурання антиросійській кампанії з боку офіційної Анкари з її власним підходом до інших історичних подій", - зазначила Захарова.

"Колегам з дипломатичних місій США та України в Туреччині, які "відзначилися" в соціальних мережах відповідними заявами, рекомендуємо зосередитися на вивченні історії їх власних держав, в якій можна знайти чимало цікавих і повчальних епізодів", - додала вона.

Нагадаємо, що МЗС Росії повідомило, що РФ вирішила розширити список представників та інституцій Євросоюзу, щодо яких застосовуються санкції.

 

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05 06 2019 21:54
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