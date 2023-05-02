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росіян готують до поразки: у кремлі видали нову методичку про контрнаступ ЗСУ

02 травня 2023, 18:53
росіян готують до поразки: у кремлі видали нову методичку про контрнаступ ЗСУ
Фото: Leratrunova
Тепер пропагандистам заборонено говорити, що український контрнаступ провалиться.

У кремлі видали нову методичку щодо того, як висвітлювати майбутній контрнаступ ЗСУ.  Зокрема, у ній пропагандистам заборонили налаштовувати росіян на перемогу армії рф.

Про це пише "Медуза".

Як зазначає видання, у кремлі закликають "не занижувати очікування" від анонсованого контрнаступу ЗСУ. Не можна так заспокоювати росіян розповідями про те, що "Київ не готовий" до контрнаступу. Відтепер провладні ЗМІ повинні акцентувати на тому, що Україна отримує потужну підтримку від Заходу.

Нова стратегія ставить перед собою одразу два завдання.

"По-перше, якщо український наступ буде невдалим, можна буде заявити про умілі дії російської армії проти потужного противника. Таким чином, ідеологічне значення російської перемоги буде більшим. Якщо Україна за допомогою зброї з США і Європи досягне якихось успіхів і займе території, їх втрата теж буде зрозуміла: весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті, але його успіхи - в порівнянні з цими зусиллями – дуже скромні. Тобто російська армія, загалом, теж впоралася", – пояснюють джерела друге завдання.

Наголошують у методичці й на тому, що пропагандистам не варто висвітлювати тему видатків російського бюджету на "відновлення інфраструктури" в окупованих районах України. кремль побоюється, що росіяни будуть незадоволені витратами на українські території за наявності проблем у самій рф.

"Краще не показувати в конкретних сумах, скільки забрали. З Кримом це вже було", – пояснює одне з джерел "Медузи".

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