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росіянам бракує спроможності використати можливе захоплення Бахмута: їм не вистачає механізованих сил – ISW

08 березня 2023, 08:50
росіянам бракує спроможності використати можливе захоплення Бахмута: їм не вистачає механізованих сил – ISW
Будинок після пожежі Фото: Twitter / Pete Piringer
Недавнє просування росіян у міських районах Бахмута демонструє, що російські сили можуть забезпечити обмежені тактичні переваги фронтальними штурмами під проводом піхоти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гіпотетичне захоплення росією Бахмута забезпечить російським військам "відкриту дорогу" до Краматорська, Слов’янська та інших критичних населених пунктів Донецької області.

Про це пише Інститут вивчення війни.

Проте ISW продовжує оцінювати, що російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута. Як раніше писали експерти, після захоплення Бахмута російським військам доведеться вибирати між двома розбіжними напрямками просування. Ворог може спробувати просунутися на захід вздовж траси Т0504 у напрямку Костянтинівки (приблизно 20 км від Бахмута) або можуть просунутися на північний захід вздовж траси E40 у напрямку Слов’янська-Краматорська на північному заході Донецької області (приблизно 40 км на північний захід від Бахмута).

Ці два потенційні напрямки просування не є взаємною підтримкою, і російським військам, ймовірно, доведеться віддавати перевагу переслідуванню лише одного, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російські командири неодноразово розтягували свої сили надто мало на кількох напрямках просування протягом усього вторгнення до України.

Українські війська також потужно укріпили обидва ці маршрути, які забезпечені численними наземними лініями зв’язку, що проходять глибоко в український тил, і будь-яка спроба росії просунутися цими дорогами, ймовірно, буде дуже дорогою.

Крім того, російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за Бахмут, а тактичні "штурмові загони", які використовуються для штурму Бахмута, ймовірно, не здатні вести маневрову війну.

Як нещодавно повідомляв ISW, російські війська все більше покладаються на "штурмові загони", елементи розміром у батальйон, оптимізовані для фронтальних атак на укріплені райони, а не для маневрової війни.

Ці загони мають важку артилерію, використовують спрощену тактику, відводять танкам роль вогневої підтримки в тилових районах і майже напевно будуть мати проблеми з ефективним проведенням операцій за межами міських районів.

 

 

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