Росіяни атакували два судна під прапорами Танзанії та Ліберії в Чорному морі

Загинув капітан. Ще троє людей постраждали.

Росіяни атакували два кораблі, які рухалися морським коридором в Чорному морі під прапорами Танзанії та Ліберії. В результаті одна людина загинула, ще троє постраждали.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден", – написав він у Telegram.