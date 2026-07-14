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Росіяни атакували два судна під прапорами Танзанії та Ліберії в Чорному морі

14 липня 2026, 20:09
Росіяни атакували два судна під прапорами Танзанії та Ліберії в Чорному морі
Загинув капітан. Ще троє людей постраждали.
Росіяни атакували два кораблі, які рухалися морським коридором в Чорному морі під прапорами Танзанії та Ліберії. В результаті одна людина загинула, ще троє постраждали. 
 
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
 
"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден", – написав він у Telegram.
 
Кіпер зазначив, що екіпаж у складі 11 людей евакуювали на берег, троє з них постраждало. 
 
Він висловив співчуття рідним та близьким загиблого. 
 
"Кожен такий цинічний удар ворога - воєнний злочин проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки", – наголосив голова ОВА.
 
Тим часом російське міноборони заявило, що вони "уразили три сухогрузи і п'ять резервуарів з пальним для ЗСУ". 

 

війна в Україніросія окупанти

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