росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів. У багатьох областях України енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень (оновлено)

Внаслідок атаки є травмовані, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Вранці 28 листопада росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Внаслідок атаки є травмовані, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, виникли проблеми зі світлом та водою.

Про це повідомляють обласні військові адміністрації та мери міст.

У столиці працювала протиповітряна оборона. Київ атакували дронами та ракетами Х-101 з бортів Ту-95МС, кажуть у КМДА. Сили ППО знищили усі ворожі цілі. Уламки впали у Дніпровському та Дарницькому районах.

На приватному підприємстві в Дарницькому районі пошкоджені вікна, двері та ворота приміщення, а також автівка.

У Волинській області під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Спалахнула пожежа, її вже загасили. Без світла залишаються 215 тисяч мешканців області.

Окупанти здійснили ракетну атаку по Одесі та області, тип ракет встановлюється.

"Внаслідок атаки травмовано 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі, а в одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

Частково залишився без світла Житомир.

Під удар рф потрапило цивільне підприємство у Київському районі Харкова. Попередньо, без постраждалих.

У Львівській області без світла залишилися 523 тисячі абонентів.

"Станом на зараз (на 9:40, - ред) через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії у Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання", - розповів Козицький.

Зокрема, рф було завдала ракетні удари по території Дрогобицького району.

За словами начальника Дрогобицької РВА Степана Кулиняка, на жаль, відбулось влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

"Інформації про постраждалих чи жертв, на даний час, не надходило. Усі профільні служби на місці працюють над лідквідацією наслідків удару", - зазначив він.

На Рівненщині знеструмлені понад 600 населених пунктів, порушено водопостачання. Станом на 8 ранку без електрики залишилося 280 тисяч людей. ЗС рф пошкодили житлові будинки у Вінницькій області, горіла автівка, одна жінка травмована.

Аварійні відключення і в Івано-Франківській області — там так само влучили по обʼєктах критичної інфраструктури.

Під час ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України росіяни застосували ракети «Калібр» з касетними боєприпасами, що збільшує наслідки уражень та ускладнює відновлювальні роботи, повідомив президент Володимир Зеленський.

"У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - заявив президент.

Він додав, що основною мішенню російського удару була енергетика. На разі на місцях уражень працюють енергетики та інші служби, щоб повернути світло. Також в регіонах розгорнуто пункти незламності.