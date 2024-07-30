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росіяни морять голодом і б'ють мігрантів, щоб ті підписали військові контракти – ISW

30 липня 2024, 08:25
росіяни морять голодом і б'ють мігрантів, щоб ті підписали військові контракти – ISW
Фото: з вільного доступу
Майже всі затримані мігранти погоджуються підписати контракти.

Уряд рф незаконно утримує мігрантів без їжі і води та застосовує до них фізичне насильство, аби змусити підписати військові контракти. 

Про це йдеться в звіті ISW.

російське видання "Окно" адвокати і правозахисники заявили, що майже всі затримані мігранти погоджуються підписати військові контракти.

Крім того, уряд росії погрожує позбавити натуралізованих громадян російського громадянства і обіцяє мігрантам громадянство в обмін на згоду піти на військову службу. 

ЗМІ пише, що рейди на мігрантів почастішали після теракту в "Крокус Сіті Холі" в березні 2024 року.

Уряд рф продовжує законодавчі зміни, щоб використовувати мігрантів та нещодавно натуралізованих громадян для задоволення потреб російської армії у військовослужбовцях. 

Голова Державної Думи рф В'ячеслав Володін вчора, 29 липня, запропонував депутатам підготувати ініціативу, яка вимагатиме від новонатуралізованих громадян рф ставати на військовий облік після отримання ними російського паспорта. 

Уряд пналує розглянути правки про збільшення терміну військової служби для новонатуралізованих громадян рф з одного року до двох і про підвищення призовного віку. 

Ми також повідомляли, що вже п'ятий індієць, якого завербувала армія рф, загинув на війні в Україні.

 

Росіямігрантивійна в Україні

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