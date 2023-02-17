росіяни переходять на вживані автомобілі, оскільки санкції завдають удару по автосектору – Reuters

Виробництво падає, ціни зростають, а покупці переключаються на дешевші та вживані авто.

Витрати на нові автомобілі в рф торік скоротилися більш ніж удвічі, оскільки автомобільна промисловість відчула на собі всю силу західних санкцій через війну в Україні.

Про це пише Reuters.

"Хоча аналітики продовжують обговорювати загальну ефективність економічних обмежень щодо росії, немає жодних сумнівів, що вони сильно вдарили по її автомобільній промисловості, яка значною мірою залежала від іноземних виробників та імпортних запчастин", - пише агентство.

Так, витрати на нові автомобілі впали на 52% до 1,5 трильйона рублів (20,4 млрд доларів) минулого року, а кількість проданих нових автомобілів скоротилася на 58,8%.

Виробництво автомобілів також впало до найнижчого рівня з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, оскільки західні автовиробники зупинили виробництво і продали заводи.

За даними аналітичного агентства "Автостат", загальні витрати на нові та вживані легкові автомобілі впали на понад 15% у 2022 році, оскільки інфляція призвела до зростання цін і зниження рівня життя, незважаючи на 14%-ве зростання витрат на вживані автомобілі.

Дані свідчать, що на вживані автомобілі припадає майже три чверті всіх проданих автомобілів у порівнянні з 55% у 2021 році.

"Гроші потекли на ринок вживаних автомобілів, оскільки ціни на старі автомобілі трималися, в той же час структура ринку нових автомобілів істотно змінилася", - сказав генеральний директор "Автостату" Сергій Удалов в інтерв'ю Reuters.

"На ньому залишилися бюджетні "Лади" і китайські автомобілі вартістю від 2 мільйонів рублів, тоді як преміум-бренди майже повністю пішли", - сказав він.

За даними Росстату, річна інфляція на рівні 11,9% минулого року призвела до падіння реальних наявних доходів росіян на 1%. Роздрібні торговці інвестували значні кошти в дисконтні формати магазинів, і ця тенденція віддзеркалюється в автомобільному секторі.

Антон, співробітник великої російської компанії, який відмовився назвати своє прізвище, придбав уживану Skoda в грудні, віддавши перевагу автомобілю західного виробництва перед вітчизняними або китайськими аналогами.

Чеський автовиробник Skoda Auto, підрозділ Volkswagen, заявив, що поставки в росію впали на 80% у 2022 році.

Volkswagen закрив свої російські заводи і припинив імпорт, але ще не погодився на продаж, як деякі його конкуренти.

Французька Renault продала свою мажоритарну частку в російському "АвтоВАЗі" російській державі всього за один рубль, але з шестирічним опціоном на її викуп. Той самий державний покупець придбав активи Nissan за один євро.

"Минулого року різко зріс імпорт вживаних автомобілів, причому найбільше - з Японії. Японія обмежила експорт дорогих автомобілів до росії, але вживані автомобілі, що імпортуються приватними особами, не підпадають під обмеження. Втеча західних виробників дозволила китайським брендам поглинути частку ринку. Так, деталі двигуна від китайської компанії JAC використовуються для відродження "Москвича" радянських часів. Аналітики ринку очікують, що цього року продажі нових автомобілів зростуть до 800 тис з 687 370 у 2022 році, але все одно будуть значно нижчими за понад 1,6 мільйона, проданих у 2021 році", - резюмує Reuters.

Нагадаємо, сьогодні сенатори США внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії росії в Україні геноцидом проти народу України.