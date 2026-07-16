росіяни після санкцій ЄС шукають шлях до Європи через паспорти острівних держав

Паспорти невеликих країн не дають вільного доступу до ЄС, але можуть спростити отримання віз і дозволів на проживання.

Попит росіян на програми отримання другого громадянства невеликих острівних держав різко зріс після посилення Євросоюзом візових обмежень для громадян рф.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані агентства закордонної нерухомості Intermark Global.

Найбільше зріс інтерес до громадянства Вануату та Сан-Томе і Прінсіпі. За даними агентства, кількість угод щодо отримання паспорта Вануату в першому півріччі 2026 року зросла втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Програма громадянства за інвестиції Сан-Томе і Прінсіпі стартувала наприкінці 2025 року, але вже за перші шість місяців кількість угод із росіянами досягла рівня Вануату.

Точних цифр Intermark Global не розкриває, однак представники ринку говорять про десятки угод. З огляду на невеликі розміри цих держав, такий попит називають значним.

Паспорт Сан-Томе і Прінсіпі росіяни можуть оформити дистанційно приблизно за два-чотири місяці. Вартість програми становить близько 90 тисяч доларів на сім'ю. Документ дозволяє безвізовий в'їзд приблизно до 60 країн, а також може спростити отримання права на проживання, навчання чи роботу в країнах Співтовариства португаломовних країн.

Громадянство Вануату коштує дорожче - 170-200 тисяч доларів на сім'ю. Його також можна оформити дистанційно за кілька місяців, а паспорт відкриває можливість безвізових поїздок приблизно до 90 країн.

Водночас такі паспорти не дають права на вільний в'їзд до Європейського Союзу чи США. Однак вони можуть полегшити отримання довгострокових віз і зменшити обмеження для росіян та їхнього бізнесу за кордоном.

Раніше популярні серед громадян рф програми "золотих паспортів" у таких країнах, як Сент-Кітс і Невіс, Домініка, Антигуа і Барбуда, Гренада та Сент-Люсія, після початку повномасштабної війни проти України припинили приймати заявки від росіян.

На початку літа 11 країн вимагали від ЄС заблокувати шенгенські візи для росіян.