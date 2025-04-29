росіяни повернули тіло журналістки Рощиної без деяких внутрішніх органів – проєкт Forbidden Stories

Точна причина смерті досі не відома

Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, було повернуто в Україну без частини органів, що може свідчити про приховування причини смерті.

Про це повідомляє проєкт Forbidden Stories, який займається справами журналістів, які загинули, опинилися за ґратами чи зазнали переслідувань через професійну діяльність.

В матеріалі сказано, що в лютому 2025 року з росії в Україну було повернуто тіла, серед яких і журналістки Рощиної. Зазначається, що 25 лютого судово-медичні слідчі в морзі у Вінниці розглядали десятки тіл, які були доставлені і одне з них було легше за інші, у білій санітарній сумці з нашкрябаним від руки написом "СПАС" і було повідомлення російською мовою: "Чоловік без імені, серйозне пошкодження коронарних артерій, [номер тіла] 757".

В проєкті повідомили, що коли слідчі відкрили сумку, в ній лежала друга - чорна. "Перший пакет, схоже, був неправильно маркований. У внутрішньому було тіло не іншого чоловіка-військового, а молодої жінки. Незважаючи на поганий стан тіла, слідчим вдалося знайти невелику бирку, прикріплену до правої гомілки, з написом "Рощина В.В.", - сказано в повідомленні. У листі до Forbidden Stories українські прокурори підтвердили повернення тіла Вікторії до України, посилаючись на 99,999% збіг ДНК з "близькими особами" з оточення журналісти та вказуючи на явні сліди тортур. "Судово-медична експертиза виявила численні сліди тортур та жорстокого поводження на тілі жертви, включаючи садна та крововиливи на різних частинах тіла, перелом ребра, травми шиї та можливі сліди від ураження електричним струмом на ногах", – написав керівник відділу воєнних злочинів Генеральної прокуратури України Юрій Бєлоусов.

При цьому зазначив, що тіло було повернуто "зі слідами розтину, проведеного до прибуття в Україну" та відсутністю деяких органів, що можливо, спрямовано було на маскування причини смерті, яка може кваліфікуватися як черговий воєнний злочин у цьому випадку.

Проєкт посилається на інформацію від джерела близького до офіційного розслідування, що синці на шиї свідчать про можливий перелом під'язикової кістки, рідкісний перелом, який зазвичай пов'язаний із задушенням. При цьому зазначається, що українські слідчі поки що утримуються від оцінки причини смерті. Це тому, що, за даними того ж джерела, тіло Віки було повернуто з кількома видаленими частинами тіла, включаючи частини мозку, гортані та очних яблук, що узгоджується з можливою спробою приховати причину смерті.

За даними кількох джерел, Вікторію забрали з камери 8 вересня – майже за два тижні до офіційної дати смерті. Але наразі не встановлено, що сталося протягом цього періоду.