росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW
11 жовтня 2024, 10:57
Фото: з вільного доступу
Ворог продовжує просування на Куп'янському напрямку та тисне на ЗСУ в Курській області.
російські війська продовжують наступ на українські території. Зокрема, ворог досяг успіху в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні. Проте Збройні Сили України також демонструють позитивні результати.
Про це повідомляють аналітики Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Аналітики повідомляють, що російські війська нещодавно досягли певного успіху на основному українському виступі в Курській області. Згідно з геолокаційними знімками від 7 жовтня, росіяни мають незначне просування у східній частині Обухівки, розташованій на південний схід від Коренево.
У свою чергу, Міністерство оборони рф стверджує, що невідомі російські підрозділи ПДВ захопили хутір Покровський, що на південь від Коренево. російський військовий кореспондент заявив, що підрозділи 155-ї морської піхотної бригади рф просунулися до Зеленого Шляху, який знаходиться на південний схід від Коренево. Декілька інших російських блогерів також повідомили про захоплення Нової Сорочини, що розташована на північ від Суджі. Крім того, військовий кореспондент стверджує, що російські війська просунулися в районі Черкаської Конопельки на південний схід від Суджі. Однак ISW не знайшла візуальних підтверджень цих заяв.
російські війська 9 та 10 жовтня продовжували наступальні операції в районі Вовчанська та Тихого, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
Геолокаційні знімки, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Лугової в північній частині Петропавлівки (східніше Куп'янська) та на південний захід від Котлярівки (південний схід від Куп'янська).
російські джерела стверджують, що війська просунулися на південний захід від Кислівки (південний схід від Куп'янська) та до двох кілометрів на схід від населеного пункту Терни (на північний захід від Кремінної), але ISW не знайшла підтвердження цим заявам.
9 та 10 жовтня війська рф продовжували атаки:
на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та в напрямку Кучерівки;
на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;
на південний схід від Куп'янська в районах Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосиново, Колісниківки, Кругляківки та Лозової;
на захід від Сватового в районах Зеленого Гаю та Андріївки;
на південний схід від Сватового в районах Греківки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського та в напрямку Катеринівки;
на захід від Кремінної під Торецьком;
на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.