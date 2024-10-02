росіяни розпочали призов українців до російської армії на тимчасово окупованих територіях – ЦНС

У спротиві наголошують, що це вже другий призов до лав російської армії на окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни оголосили про початок призовної кампанії, яка триватиме до 31 грудня.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За планами путіна, рф має призвати до російської армії щонайменше 150 тисяч людей, серед них значна частка припадає на Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, а також Крим.

У спротиві наголошують, що це вже другий призов до лав російської армії на окупованих територіях.