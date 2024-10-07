росіяни скинули на Херсон авіабомби: у місті багато поранених, серед них – діти

Близько 10:30 російські війська завдали авіаційного удару по Херсону.

7 жовтня, російські окупанти скинули на Херсон чотири авіаційні бомби, що призвело до поранення 19 людей, серед яких – маленькі діти.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Близько 10:30 російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. На місто скинули чотири кориговані авіабомби.

За даними посадовця, зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Спочатку йшлося, що постраждало сімнадцять людей. Серед потерпілих - двоє маленьких дітей: 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка отримали вибухові травми та уламковими пораненнями ніг. Дітей госпіталізовано, наразі їх стан - стабільний.

Також до медичного закладу доставлено чотирнадцять людей - шестеро чоловіків та восьмеро жінок. Прокудін також повідомив:

"Одній потерпілій, літній жінці, бригада "екстренки" надала меддопомогу на місці".

Згодом у Херсонській ОВА уточнили, що до лікарні звернулися ще дві людини. Зокрема, у 18-річного хлопця діагностували вибухову травму й поранення гомілки, у 66-річного чоловіка - вибухова травма.