росіяни у 2024 році окупували 4 168 кв. км території ціною 420 тис. військових – ISW

Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року

російські війська втратили понад 420 тисяч солдатів просуваючись територією України та в Курській області у 2024 році. При цьому вони здобули лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів.

Про це ідеться у аналітичному звіті ISW

Згідно з даними Інституту вивчення війни, у 2024 році російські війська втрачали в середньому 102 військовослужбовців на кожен квадратний кілометр захопленої території. Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року, коли росія здобула 56,5% своїх територіальних надбань, витративши на це приблизно 125 800 військових.

"російське військове командування, ймовірно, допустило рекордні втрати особового складу з вересня по листопад 2024 року, прагнучи захопити якомога більше територій. Проте залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування продовжувати миритися з такими втратами, якщо темпи просування російських військ знижуватимуться, адже окупаційні війська продовжують наступати на населені пункти, які краще захищені, наприклад, на Покровськ", – ідеться у звіті.

У грудні 2024 року російський наступ сповільнився. Геолокаційні дані показують, що російські війська здобули лише 593 квадратних кілометри, що становить 18,1 квадратного кілометра на день. У той час щоденні втрати російських військ залишилися високими, з середнім показником 1 585 осіб на добу, що стало четвертим історичним максимумом для росії.

"Заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв заявив 24 грудня, що 440 тисяч новобранців у 2024 році підписали контракти на військову службу з Міністерством оборони росії, що свідчить про те, що росія, ймовірно, набирає рівно стільки військовослужбовців, щоб замінити нещодавні високі показники втрат один до одного", повідомили аналітики.