росіяни використовують нездатність українських дронів ефективно функціонувати в поганих погодних умовах – ISW

16 листопада 2025, 14:55
Фото: з вільного доступу
Це підкреслює необхідність для України в традиційних системах озброєння.
Росіяни на фронті намагаються використати ключове слабке місце в обороні ЗСУ - нездатність українських дронів ефективно функціонувати в поганих погодних умовах, як-от туман і дощ.
 
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
 
"російські війська використовували погодні умови, щоб скористатися вразливістю української системи оборони на полі бою, що ґрунтується на використанні дронів, у напрямку Новопавлівки, це підкреслює необхідність для України в традиційних системах озброєння", - зазначають аналітики.
 
Так, геолокаційні кадри від 14 листопада показують, як ЗСУ завдають ударів по російських бронемашинах у північно-східній частині Новопавлівки. При цьому російські воєнкори заявили про використання російськими військами густого туману під час наступу і стверджували, що російські війська змогли двічі перетнути понтонний міст.
 
У ISW зазначають, що останнім часом російські війська використовують туманну погоду для атак на всьому фронті, особливо в напрямках Покровська, Великомихайлівки та Гуляйполя:
 
"Штурм Новопавлівки 14 листопада після затишшя в цьому районі демонструє, як російські війська намагаються знайти можливості для використання ключового слабкого місця в українській обороні - нездатності українських дронів ефективно функціонувати за поганих погодних умов, таких як туман і дощ".
 
Вони зазначають, що досі Україна ґрунтувала свою оборону на безпілотниках здебільшого з необхідності.
 
"Оборонний бар'єр України "стіна дронів" використовує велику кількість тактичних ударних безпілотників і баражуючих боєприпасів для знищення російських людських ресурсів і техніки на лінії фронту. ЗСУ прийняли цей оборонний підхід частково для того, щоб компенсувати брак людських ресурсів і техніки, одночасно захищаючи понад 1200 кілометрів лінії фронту від російського наступу", - йдеться у статті.
 
Водночас рідкісні українські оборонні позиції полегшили нещодавні спроби проникнення російських військ, а нестача артилерії та інших традиційних систем обмежила здатність ЗСУ діяти, коли погана погода порушила деякі операції з використанням дронів, наголошується у звіті. Аналітики підкреслюють: постачання західних традиційних систем, таких як артилерія, мають ключове значення для здатності України побудувати багаторівневу систему оборони, яка не залежить від будь-якого одного типу зброї, що робить її вразливою:
 
"Використання росією цієї вразливості ще раз підкреслює, що традиційні системи озброєнь не застаріли в сучасній війні".
росія окупантивійна в Україні

