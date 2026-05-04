росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині: є поранені й загиблі

З 18 потерпілих 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості.

росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Пошкоджена станція техобслуговування. За уточненою інформацію станом на 11:46, кількість поранених зросла до 18, чотири людини загинули. Серед потерпілих троє перебувають у важкому стані.

Про це у Telegram написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Усі екстрені служби перебувають на місці обстрілу. Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки.