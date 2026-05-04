росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині: є поранені й загиблі
04 травня 2026, 12:05
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Пошкоджена станція техобслуговування. За уточненою інформацію станом на 11:46, кількість поранених зросла до 18, чотири людини загинули. Серед потерпілих троє перебувають у важкому стані.
Про це у Telegram написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
Усі екстрені служби перебувають на місці обстрілу. Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки.
Пораненим надають медичну допомогу. З 18 потерпілих 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес.
Пожежу ліквідували.
"Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративну будівлю, 2 автомобілі, заклад харчування. На місці триває ліквідація наслідків", – розповів Синєгубов.