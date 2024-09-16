росіяни зіткнуться з дефіцитом зброї та техніки, що посилить залежність від союзників – ISW

Аналітики припускають, що російській владі, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість.

російська окупаційна армія зіштовхнеться з нестачею озброєння та матеріальних засобів для війни проти України. Це поглибить залежність рф у цьому питанні від іноземних партнерів.

Про це ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"росія, ймовірно, зіткнеться зі зростаючими проблемами у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для російських операцій в Україні, і кремль, ймовірно, буде все більше залежати від іноземних партнерів у задоволенні своїх потреб у матеріальних засобах", - прогнозують аналітики Інституту вивчення війни.

Як пояснюють експерти, армія загарбників для підтримки своїх наступів значною мірою покладається на відновлення запасів озброєння і техніки радянських часів. Особливо це стосується бронетехніки.