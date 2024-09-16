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росіяни зіткнуться з дефіцитом зброї та техніки, що посилить залежність від союзників – ISW

16 вересня 2024, 08:07
росіяни зіткнуться з дефіцитом зброї та техніки, що посилить залежність від союзників – ISW
Фото: з вільного доступу
Аналітики припускають, що російській владі, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість.
російська окупаційна армія зіштовхнеться з нестачею озброєння та матеріальних засобів для війни проти України. Це поглибить залежність рф у цьому питанні від іноземних партнерів.
 
Про це ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
 
"росія, ймовірно, зіткнеться зі зростаючими проблемами у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для російських операцій в Україні, і кремль, ймовірно, буде все більше залежати від іноземних партнерів у задоволенні своїх потреб у матеріальних засобах", - прогнозують аналітики Інституту вивчення війни.
 
Як пояснюють експерти, армія загарбників для підтримки своїх наступів значною мірою покладається на відновлення запасів озброєння і техніки радянських часів. Особливо це стосується бронетехніки.
 
"російській владі, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість та інвестувати в розбудову потенціалу, якщо російські військові мають намір підтримувати нинішній темп операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки росія вичерпує свої обмежені радянські запаси, але неясно, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, яких зазнають російські війська в Україні, навіть за умови подальшої економічної мобілізації", - додають в ISW.
 
Раніше аналітики вже прогнозували, що зусилля агресора з розширення свого ОПК навряд чи будуть стійкими в середньостроковій і довгостроковій перспективі через очікуваний дефіцит робочої сили і вплив західних санкцій.
 
У ГУР України назвали Північну Корею найвпливовішим союзником кремля, оскільки поставки боєприпасів з КНДР до росії мають прямий і швидкий вплив на динаміку війни. Зокрема, ЗСУ відчувають підвищення темпу російських операцій вже через кілька днів після прибуття чергових вантажів зі снарядами. Станом на червень 2024 року Північна Корея поставила в росію 4,8 мільйона артилерійських боєприпасів.
 
"Підтримка Північної Кореї раніше дозволяла росії зберігати значну артилерійську перевагу над Україною, і росія використовувала ці переваги для підтримки послідовних наступальних операцій, спрямованих на те, щоб не дати українським військам змоги перехопити ініціативу", - пояснюють аналітики.
 
Останнім часом влада рф активізувала свою співпрацю з КНДР. У червні путін відвідав Пхеньян і підписав угоду з Кім Чен Ином про всеосяжне стратегічне партнерство, а 13 вересня Північну Корею відвідав голова Ради безпеки росії Сергій Шойгу.
 
Поглиблення військового партнерства росії з КНДР є символічним для відносин, які агресор хоче побудувати з Іраном, Китаєм та іншими бажаними партнерами.
 
"росія, ймовірно, зіткнеться зі скороченням запасів озброєнь і техніки і буде намагатися компенсувати цей дефіцит, якщо вона не зможе масштабно обійти західні санкції і значно розширити свою взаємодію з іноземними партнерами, щоб отримати достатню кількість військової техніки, комплектуючих і товарів подвійного призначення", - підсумували аналітики.

 

мобілізаціявійна в Україніросія окупанти

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