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росіяни знову атакували Київ безпілотниками: у ЗСУ розповіли, скільки дронів збили сили ППО

20 травня 2023, 09:05
росіяни знову атакували Київ безпілотниками: у ЗСУ розповіли, скільки дронів збили сили ППО
Фото: УНН
Ворог спрямував усі дрони на Київ та область.

Після опівночі 20 травня  російські окупаційні війська атакували Україну з північного напрямку 18 ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину. Усі безпілотники було знищено.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Усі знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наприкінці минулої доби, 19 травня, на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

"Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30 літакових вильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття", - додали у командуванні. 

Після опівночі у різних регіонах України пролунала повітряна тривога. Зокрема, у Києві та області про небезпеку оголосили о 00:41. Тривога тривала 2 год. 20 хв - до 03:01.

Під час повітряної тривоги звуки вибухів було чути на Київщині та Чернігівщині. Зокрема, у Київській ОВА попередили про загрозу атаки БпЛА і зазначили, що в регіоні працює ППО. 

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу у Дніпровському районі столиці. Займання виникло внаслідок падіння уламків збитих дронів. За його словами, пожежа сталася на даху 9-поверхівки в одному зі столичних житлових комплексів. Інформації про постраждалих наразі немає.

ППОвійна в Україніросія окупантиатака дронів

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