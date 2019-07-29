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Росіянин намагався підкупити прикордонника, щоб той пустив в Україну його товариша з Росії

У пункті пропуску "Одеса-авіа" росіянин намагався підкупити прикордонників, аби ті впустили в Україну його товариша – також громадянина Росії
У неділю у пункт пропуску "Одеса-авіа" авіарейсом із Мінська прибув громадянин Росії, якому було відмовлено в пропуску в Україну.
Росіянин намагався підкупити прикордонника, щоб той пустив в Україну його товариша з Росії Фото: ДПСУ

"У залі очікування перебував його товариш, який вирішив "владнати" ситуацію та запропонував прикордонникам грошову винагороду у сумі 1500 доларів США за сприяння в пропуску до нашої країни його співвітчизника", – інформує ДПСУ, йдеться в "УП".

Охоронці кордону категорично відмовились від неправомірної вигоди та оформили на хабародавця матеріали за  ч.3 ст. 369 ККУ.

Матеріали справи передали до військової прокуратури та Національної поліції.

Окрім того, співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби у минулі вихідні задокументовано ще 5 випадків пропонування хабарів іноземцями та нашими співвітчизниками.

Від запропонованих коштів охоронці кордону відмовились та передали матеріали компетентним органам.

Нагадаємо, український кордон з Росією та Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю.

Мета обладнання - виявлення та припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

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