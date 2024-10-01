російська армія нанесла шість ударів по Запоріжжю: є загиблий і поранені
01 жовтня 2024, 13:13
Фото: Михайло Федоров / Facebook
Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.
Сьогодні, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя. Є загиблий і поранені.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом він уточнив, що одна людина загинула, п'ятеро поранені.
Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Попередньо, окупанти нанесли шість ударів.
Раніше Федоров повідомив про те, що окупанти поцілили по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури.