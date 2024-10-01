Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російська армія нанесла шість ударів по Запоріжжю: є загиблий і поранені

01 жовтня 2024, 13:13
російська армія нанесла шість ударів по Запоріжжю: є загиблий і поранені
Фото: Михайло Федоров / Facebook
Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.
Сьогодні, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя. Є загиблий і поранені.
 
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
 
Згодом він уточнив, що одна людина загинула, п'ятеро поранені.
 
Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Попередньо, окупанти нанесли шість ударів. 
 
Раніше Федоров повідомив про те, що окупанти поцілили по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури.
Запоріжжявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Cуспільство
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 09:58
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється