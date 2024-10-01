російська армія нанесла шість ударів по Запоріжжю: є загиблий і поранені

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

Сьогодні, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя. Є загиблий і поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом він уточнив, що одна людина загинула, п'ятеро поранені.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Попередньо, окупанти нанесли шість ударів.

Раніше Федоров повідомив про те, що окупанти поцілили по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури.